Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 3м 2 фильтра Aopen
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
390₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор Aopen ACG341AD-1.8M VGA (m) - VGA (m)
330₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель соединительный VCOM VUS7075 USB Type A (f) - micro USB B (m)
450₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный VCOM VUS7065 USB 3.0 (am) - USB 3.0 (af)
330₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-разветвитель Hama H-54573 mini jack 3.5 mm (M) - 2 x mini jack 3.5 mm (F)
440₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-переходник Espada EPOW10pin20pin USB 2.0 10pin (F) - USB 3.0 20pin (M)
410₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип кабеля
- Кабель-монитор
- Разъём №1
- VGA (m)
- Разъём №2
- VGA (m)
- Длина, м
- 3
- Особенности
- 2 фильтра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.