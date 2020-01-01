Кабель удлинительный USB2.0 AM/AF 1.8m серый Aopen/Qust (ACU202-1.8MG)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 107376
Производитель: Aopen
31 декабря
31 декабря
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- USB 2.0 A «m»
- Разъём №2
- USB 2.0 A «f»
- Длина, м
- 1.8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный Telecom 3.5 Jack (M) - 3.5 Jack (F), стерео, аудио, 1.5м
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5bites Кабель Jack3.5-M --> Jack3.5-M 1м
100₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5bites < PC107518 > Кабель IEC-320-C7 - розетка 220V 1.8м Советский стандарт
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель USB2.0 A-->B (1.8м) Telecom
90₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Патчкорд литой "Telecom" UTP кат.5е 1,0м зеленый
100₽
1
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Аудиокабель Defender JACK01-03 87512 miniJack 3.5 (m) - miniJack 3.5 (m)
100₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.