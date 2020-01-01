Переходник HDMI DisplayPort mini (m)/HDMI (female) (0.2м)
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Код товара: 98191
Производитель: Прочее
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
1 220₽
14
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- HDMI (F)- miniDisplayPort (M)
- Описание
- Переходник, дающий возможность подключать к порту DisplayPort mini мониторы, телевизоры и проекторы с портом HDMI.
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