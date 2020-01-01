Кабель адаптер Borofone BV2 Micro USB OTG Adapter silver
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Код товара: 96202
Производитель: Borofone
31 декабря
31 декабря
150₽
7
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Адаптер
- Тип переходника
- USB OTG A -> C
- Разъёмы
- USB OTG
- Описание
- адаптер USB-A на Micro-USB, конвертер, поддержка OTG, USB 3.0, корпус из алюминиевого сплава, легкий и портативный.
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