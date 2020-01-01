Аудиоадаптер Philips SWV2562W/10 SCART - S-Video/3xRCA
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 95080
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
480₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Адаптер
- Тип переходника
- SCART (M) - S-Video (F) / 3 x RCA (F)
- Дополнительно
- никелированные разъемы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < VAD7817 > Переходник DVI-I - > VGA (15F)
390₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер miniDVI - > DVI
550₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < CE002 - CU0.75 - 0.15м > Кабель UPS - > устройство 220V (Розетка Euro - - > IEC - 320 - C14) 0.15м
440₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-переходник USB3.0 AF-->USB-C M OTG
490₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер DVI-D 25M - > VGA 15F переходник с DVI-D на VGA 0.2 метра
490₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Адаптер аудио Hama H-48925 2xJack 3.5 (f)/Jack 3.5 (m) 0.2м. черный (00048925)
490₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.