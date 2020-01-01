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Кабель-переходник DVI-D 25M ---> VGA 15F VCOM

Кабель-переходник DVI-D 25M ---> VGA 15F VCOM

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Кабель-переходник DVI-D 25M ---> VGA 15F VCOM
Кабель-переходник DVI-D 25M ---> VGA 15F VCOM
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Код товара: 90361
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
590₽
7
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Характеристики
Тип оборудования
Переходник
Тип переходника
DVI (M) - VGA (F)
Описание
Кабель-адаптер для подключения аналогового VGA монитора или проектора к видеокарте с цифровым выходом DVI
Длина кабеля, м
0.2
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В наличии
В наличии
590₽
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа