Кабель-переходник DVI-D 25M ---> VGA 15F VCOM
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Код товара: 90361
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
590₽
7
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- DVI (M) - VGA (F)
- Описание
- Кабель-адаптер для подключения аналогового VGA монитора или проектора к видеокарте с цифровым выходом DVI
- Длина кабеля, м
- 0.2
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