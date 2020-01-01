Переходник питания SATA-устройств (1big ->1SATA)
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Код товара: 90100
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
90₽
1
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник питания SATA-устройств
- Разъёмы
- SATA-Molex
- Длина кабеля, м
- 0.2
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