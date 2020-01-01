Конвертер Toslink+RCA(Coaxil) --> 2xRCA + б.п.
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Код товара: 82503
Производитель: Toslink
мало
мало
1 090₽
13
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Конвертер
- Разъёмы
- 2 x RCA "мама", ODT(Toslink) "мама", коаксиальный цифровой аудиовход
- Описание
- Конвертер преобразует цифровой аудиосигнал в аналоговый
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