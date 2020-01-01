Espada < EDH-TR / R > Toslink+RCA (Coaxil) -- > 2xRCA конвертер
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Код товара: 77163
Производитель: Espada
мало
мало
850₽
10
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Конвертер
- Тип переходника
- 2 x RCA (f), ODT(Toslink) (f)
- Описание
- Конвертер для подключения колонок со входом 2xRCA к коаксиальному или оптическому цифровому аудиовыходу телевизора или другого устройства
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