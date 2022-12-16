VGA to HDMI Converter VGA (15F)+audio - > HDMI (F) (питание miniUSB)

Г

Гость 66

Здравствуйте. Интересует этот переходник с VGA видеовыхода на телевизор с разъемом hdmi. В наименовании товара и на картинке у вас так и написано vga2hdmi , т.е. vga -> hdmi, Но в характеристиках ( в описании) на этот товар у вас указано обратное направление hdmi->vga. Такие устройства как правило однонаправленные и обратную совместимость не поддерживают. Уточните пожалуйста.