VGA to HDMI Converter VGA (15F)+audio - > HDMI (F) (питание miniUSB)
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Код товара: 71746
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
2 490₽
29
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- VGA (15F)+audio--> HDMI (F)
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 66
16 декабря 2022
Здравствуйте. Интересует этот переходник с VGA видеовыхода на телевизор с разъемом hdmi. В наименовании товара и на картинке у вас так и написано vga2hdmi , т.е. vga -> hdmi, Но в характеристиках ( в описании) на этот товар у вас указано обратное направление hdmi->vga. Такие устройства как правило однонаправленные и обратную совместимость не поддерживают. Уточните пожалуйста.
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i
ip-hanicha
16.12.2022 17:28:06
Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. В ближайшее время наши специалисты исправят описание
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0 0
Г
Гость 66
16 декабря 2022
Здравствуйте. Интересует этот переходник с VGA видеовыхода на телевизор с разъемом hdmi. В наименовании товара и на картинке у вас так и написано vga2hdmi , т.е. vga -> hdmi, Но в характеристиках ( в описании) на этот товар у вас указано обратное направление hdmi->vga. Такие устройства как правило однонаправленные и обратную совместимость не поддерживают. Уточните пожалуйста.
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