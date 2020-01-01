Orient Кабель-переходник USB AM -> COM9M
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 70185
Производитель: Orient
В наличии
В наличии
690₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Переходник
- Разъёмы
- COM(RS232) 9M, USB Type A "папа"
- Описание
- Переходник позволяет подключить устройство с интерфейсом RS-232 (например, принтер или модем) к порту USB компьютера
- Длина кабеля, м
- 0.8
- Дополнительно
- 22 x 14.7 x 3.7 см
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер DisplayPort(M) -> VGA(15F)
690₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-переходник DVI-D 25M ---> VGA 15F VCOM
590₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер HDMI (M) -> VGA (15F) + audio (питание miсroUSB)
690₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Wize [C-HM-HM-10M] HDMI
790₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Переходник Akasa [AK-CBPW20-15]
690₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Адаптер Espada M2U3 Адаптер для SSD M.2
590₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.