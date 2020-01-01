Проигрыватель Microsoft < P3Q-00022 > Wireless Display Adapter
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Код товара: 62227
Производитель: Microsoft
Гарантия: 15 дн.
мало
мало
3 890₽
46
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Wi-Fi медиа-транслятор
- Тип переходника
- Wireless Display Adapter v2 (WDA2)
- Разъёмы
- HDMI, USB Type A папа (питание)
- Описание
- Устройство для передачи изображения и аудио с мобильного устройства (смартфон, планшет, ноутбук) по WiFi на телевизор или проектор с HDMI входом. Обладает поддержкой технологий Miracast и не требует наличия роутера. Имеет компактный размер, питается USB порта телевизора и избавляет от проводов.
- Длина кабеля, м
- 0
- Дополнительно
- длина кабеля 300 мм
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