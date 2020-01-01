HDMI to AV Converter (HDMI in, RCA out)
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Код товара: 62075
Производитель: Прочее
мало
мало
1 390₽
16
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Конвертер
- Разъёмы
- вход HDMI 19F, выход AV 3 x RCA "мама"
- Описание
- Конвертер для подключения монитора или проектора со AV-входом 3xRCA к проигрывателю с выходом HDMI
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