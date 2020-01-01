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Кабель-переходник USB3.0 AF-->USB-C M OTG

Кабель-переходник USB3.0 AF-->USB-C M OTG

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Кабель-переходник USB3.0 AF-->USB-C M OTG
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Код товара: 62067
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
Тип оборудования
Переходник
Тип переходника
USB OTG A -> C
Разъёмы
USB 3.0 Type A "мама", USB Type C "папа"
Длина кабеля, м
0.2
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа