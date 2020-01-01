Hama < 122386 > Переходник Jack6.3-M -- > Jack3.5-F
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 51105
Производитель: Hama
31 декабря
31 декабря
380₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- Jack 3.5 (F) - Jack 6.3 (M)
- Разъёмы
- джек 6.3 мм "папа", миниджек 3.5 мм "мама" (female, F)
- Описание
- переходник, позволяющий подключать устройства с разъемом miniJack 3.5 мм к разъему Jack 1/4"
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Переходник VCOM HDMI 19F -> DVI-D 25M
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Переходник VCOM HDMI 19F to DVI-D 25M позолоченные контакты
330₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < VAD7817 > Переходник DVI-I - > VGA (15F)
390₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < CE002 - CU0.75 - 0.15м > Кабель UPS - > устройство 220V (Розетка Euro - - > IEC - 320 - C14) 0.15м
440₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < CU409-0.2м > Кабель USB3.0 AF -- > USB-CM 0.2 м
350₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Переходник HDMI 19F -> DVI-D 25M
340₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.