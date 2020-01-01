VCOM < CU409-0.2м > Кабель USB3.0 AF -- > USB-CM 0.2 м
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Код товара: 46953
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
350₽
4
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Разъёмы
- USB 3.0 Type A "мама", USB Type C "папа"
- Описание
- Кабель-переходник для подключения к устройствам USB Type C Flash-накопителя, клавиатуры, мыши или другого не требующего дополнительных драйверов устройства
- Длина кабеля, м
- 0.2
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