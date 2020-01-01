Adaptec < ACK-I-HDmSAS-4SAS-SB-0.8M > < 2280100-R > Кабель SFF-8643-- > 4xSAS 0.8м
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Код товара: 42762
Производитель: Adaptec
мало
мало
1 890₽
15
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Разъёмы
- SFF-8643 (mini SAS HD), SFF-8482
- Длина кабеля, м
- 0.8
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