SVEN < 0564 > Кабель-переходник USB 2.0 AF - > microUSB BM OTG
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Код товара: 35488
Производитель: Endever
31 декабря
31 декабря
130₽
1
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- 98d762dc-eb7a-11e5-80c7-003048d70791
- Длина кабеля, м
- 0.1
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