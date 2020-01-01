VCOM < CA325 > Переходник HDMI F - > microHDMI M
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Код товара: 30855
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
300₽
3
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- HDMI (F)- microHDMI (M)
- Разъёмы
- HDMI 19F, HDMI Type D (Micro)
- Описание
- Переходник предназначен для подключения устройства с выходом micro HDMI (планшета, смартфона, фотоаппарата, видеокамеры и т.п.) к монитору, телевизору или др. устройству со входом HDMI
- Дополнительно
- без кабеля
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