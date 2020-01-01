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VCOM < CA325 > Переходник HDMI F - > microHDMI M

VCOM < CA325 > Переходник HDMI F - > microHDMI M

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VCOM < CA325 > Переходник HDMI F - > microHDMI M
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Код товара: 30855
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
300₽
3
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Характеристики
Тип оборудования
Переходник
Тип переходника
HDMI (F)- microHDMI (M)
Разъёмы
HDMI 19F, HDMI Type D (Micro)
Описание
Переходник предназначен для подключения устройства с выходом micro HDMI (планшета, смартфона, фотоаппарата, видеокамеры и т.п.) к монитору, телевизору или др. устройству со входом HDMI
Дополнительно
без кабеля
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа