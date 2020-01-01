Переходник Telecom TA494 HDMI-DisplayPort
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 27750
Производитель: Telecom
В наличии
В наличии
970₽
11
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- HDMI-DisplayPort
- Разъёмы
- DisplayPort, HDMI (M)
- Описание
- rабель-переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом HDMI к ноутбуку или видеокарте с выходом DisplayPort
- Длина кабеля, м
- 1.8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < VVG6530 > Сплиттер DSub (15M) - > 2xDSub (15F)
910₽
Переходник Samsung EE-GN930KWRGRU micro USB-USB Type-C белый
1 150₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Адаптер Hama 00045074 DVI (f) VGA (m) черный
910₽
10
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Espada < EDH-TR / R > Toslink+RCA (Coaxil) -- > 2xRCA конвертер
850₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Конвертер Toslink+RCA(Coaxil) --> 2xRCA + б.п.
1 090₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Wize [C-HM-HM-10M] HDMI
790₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.