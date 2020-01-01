Разъем питания прямой DC (папа) 2.1x5.5 мм, с кабелем 20см под пайку RIPO
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Код товара: 169403
Производитель: Ripo
30₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Разъем
- Описание
- разъем питания штекер 2.1х5.5x10мм с проводом 20см RIPO предназначен для подключения питания различного оборудования (систем видеонаблюдения, питания зарядных или других бытовых устройств) к источнику питания постоянного тока 12/24В (DC)
- Длина кабеля, м
- 0.2
- Дополнительно
- степень защиты IP20
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