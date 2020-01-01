Разъем Ripo 2.1Х5.5 (50шт в упаковке)
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Код товара: 169398
Производитель: Ripo
790₽
9
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Разъем
- Разъёмы
- BNC
- Описание
- данный разъем используется для того, чтобы подключать системы видеонаблюдения, питание бытовых устройств к источнику питания постоянного тока 12/24B (DC). двухконтактное гнездо монтируется на провод при помощи специальных винтовых зажимов, после чего, непосредственно, соединяется со штекером питания
- Дополнительно
- степень защиты IP20
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