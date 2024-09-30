Адаптер Orient UHD-521 USB - SATA
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Код товара: 165935
Производитель: Orient
1 950₽
23
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Адаптер
- Тип переходника
- USB - SATA
- Разъёмы
- USB 3.0 (am) - SATA
- Описание
- кабель для быстрого и удобного подключения HDD к компьютеру
- Дополнительно
- пропускная способность интерфейса 5000 Мбит/сек (Super-Speed), 480 Мбит/сек (High-Speed)
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