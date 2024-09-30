Адаптер Belkin AVC001btBK
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Код товара: 163768
Производитель: Belkin
1 890₽
22
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Адаптер
- Разъёмы
- D-SUB, USB Type C, VGA
- Описание
- USB-концентратор
- Длина кабеля, м
- 0.13
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