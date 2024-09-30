Адаптер Belkin AVC005btBK
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Код товара: 161112
Производитель: Belkin
3 790₽
45
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Адаптер
- Разъёмы
- USB Type A, HDMI, Ethernet, D-SUB
- Описание
- док-станция Belkin USB-C Multimedia Adapter [AVC005btBK] поможет подключить все необходимое для полноценной работы на ПК в одном месте. адаптер избавит вас от мешающих проводов, поможет быстро подключить и отключить USB-накопитель, удобно разместить на столе портативный вентилятор
- Длина кабеля, м
- 0.15
- Дополнительно
- Gigabit Ethernet, VGA, 4K HDMI
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