Адаптер Espada M2U3 Адаптер для SSD M.2
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Код товара: 156265
Производитель: Espada
590₽
7
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Адаптер
- Тип переходника
- Адаптер для SSD M.2
- Разъёмы
- M.2 M Key, USB 3.0 Type A "мама"
- Описание
- Riser для подключения USB 3.0 устройств к M.2 M Key 2242/2260/2280
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