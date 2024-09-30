Разветвитель Orient C574 1SATA M->2SATA F
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Код товара: 154185
Производитель: Orient
270₽
3
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Разветвитель
- Тип переходника
- 1SATA M->2SATA F
- Разъёмы
- SATA 15pin (m) - 2 x SATA 15pin (f)
- Описание
- разветвитель питания SATA
- Длина кабеля, м
- 0.15
- Дополнительно
- угловой разъем
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