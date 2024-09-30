Переходник 6pin->2x6/8pin
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410₽
4
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- 6pin->2x6/8pin
- Разъёмы
- 6-pin доп. питание PCI-E, 8-pin доп. питание PCI-E
- Описание
- кабель-переходник с двумя разборными 6/8-пин разъемами дополнительного питания видеокарт. Кабель-переходник подключается к коннектору блока питания PCI-E 6 pin.
- Длина кабеля, м
- 0.15
Отзывы 1
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О
О
Омаров Ахмед Омарович 4747
31 марта 2023
О
Омаров Ахмед Омарович 4747
31 марта 2023
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