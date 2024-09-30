Модуль RJ-45 Aopen ACT-1/10
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Код товара: 144301
Производитель: Aopen
410₽
4
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Модуль RJ-45
- Разъёмы
- RJ-45
- Описание
- проходной адаптер RJ 45, категория 5e (8P8C), 2 розетки RJ-45, AOpen, 10 шт в упаковке (ACT251). - применяется для соединения 2 обжатых кабелей "витая пара" с целью удлинения
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Вопросы и ответы
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М
Махмуд
20 ноября 2023
А есть другие разные хорошие?
1
0 0
0
05.ru
21.11.2023 16:48:55
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
М
Махмуд
20 ноября 2023
А есть другие разные хорошие?
1
0
0