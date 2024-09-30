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Переходник Red Line USB Type-C (M) - USB (F)

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Переходник Red Line USB Type-C (M) - USB (F)
Переходник Red Line USB Type-C (M) - USB (F)
Переходник Red Line USB Type-C (M) - USB (F)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
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Код товара: 140850
Производитель: Red Line
нет отзывов
2
вопроса

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ДО 30.09.24

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Характеристики
Тип оборудования
Переходник
Тип переходника
USB Type-C (M) - USB (F)
Описание
универсальный адаптер с поддержкой OTG предназначен для подключения к мобильным устройствам через разъем microUSB различного оборудования. через вход USB-host к планшетам или смартфонам подключаются компьютерные мыши, клавиатура, жесткие диски, flash-накопители
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Вопросы и ответы
М
Магомедов Ибрагим Сейпуллаевич
13 декабря 2023
Вечер добрый В описании написано micro usb в карточке товара type c , что является верным ?
2 Ответить
0 0
0
05.ru
14.12.2023 17:22:06
Здравствуйте! два разъема с разных сторон, с одной USB Type-C (M), а с другой USB (F)
Ответить
0 0
0
05.ru
14.12.2023 17:29:11
Здравствуйте! два разъема с разных сторон, с одной USB Type-C (M), а с другой USB (F)
Ответить
0 0
С
Самир
28 июля 2024
Это otg кабель?
Ответить
0 0
М
Магомедов Ибрагим Сейпуллаевич
13 декабря 2023
Вечер добрый В описании написано micro usb в карточке товара type c , что является верным ?
2 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
290₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа