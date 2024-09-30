Переходник Red Line USB Type-C (M) - USB (F)
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Код товара: 140850
Производитель: Red Line
290₽
3
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- USB Type-C (M) - USB (F)
- Описание
- универсальный адаптер с поддержкой OTG предназначен для подключения к мобильным устройствам через разъем microUSB различного оборудования. через вход USB-host к планшетам или смартфонам подключаются компьютерные мыши, клавиатура, жесткие диски, flash-накопители
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Вопросы и ответы
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М
Магомедов Ибрагим Сейпуллаевич
13 декабря 2023
Вечер добрый В описании написано micro usb в карточке товара type c , что является верным ?
2
0 0
0
05.ru
14.12.2023 17:22:06
Здравствуйте! два разъема с разных сторон, с одной USB Type-C (M), а с другой USB (F)
Ответить
0 0
0
05.ru
14.12.2023 17:29:11
Здравствуйте! два разъема с разных сторон, с одной USB Type-C (M), а с другой USB (F)
0 0
С
Самир
28 июля 2024
Это otg кабель?
0 0
М
Магомедов Ибрагим Сейпуллаевич
13 декабря 2023
Вечер добрый В описании написано micro usb в карточке товара type c , что является верным ?
2
0
0