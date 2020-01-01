Переходник Gembird CC-SATAM2F-01 SATA 15pin (m) - 2 x SATA 15pin (f)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 138349
Производитель: Gembird
210₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Переходник Defender Headset
190₽
2
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Переходник Cablexpert A-HDMI-DVI-3
210₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Адаптер VCOM CA431M
250₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- SATA 15pin (m) - 2 x SATA 15pin (f)
- Разъёмы
- SATA вилка - 2хSATA розетка
- Описание
- переходник Cablexpert SATA 15pin - SATA 15pin х2 будет полезен вам, если вы собираете компьютер, насыщенный накопителями, подключаемыми посредством SATA-интерфейса
- Длина кабеля, м
- 0.15
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.