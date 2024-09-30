Адаптер Satechi USB-C to USB 3.0 USB-C - USB 3.0
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Код товара: 134734
Производитель: Satechi
Гарантия: 15 дн.
1 490₽
17
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Адаптер
- Тип переходника
- USB-C - USB 3.0
- Разъёмы
- USB 3.0, USB Type-C
- Описание
- кабель-адаптер Satechi USB-C to USB 3.0 – это элегантное и удобное решение для подключения устройств USB-A к ноутбуку или планшету с интерфейсом USB Type-C
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