Разветвитель Telecom TTS7000
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Код товара: 128576
Производитель: Telecom
1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Разветвитель
- Разъёмы
- вход HDMI, 2 выхода HDMI
- Описание
- сплиттер позволяет подключить к одному источнику цифрового HDMI 1.4 видео/аудио сигнала (медиаплееру, TV ресиверу и др.) одновременно 2 телевизора или монитора с разрешением 4K Ultra HD 30 Гц. Поддерживается передача звука, 4K и 3D
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