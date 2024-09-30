Переходник Ritmix RCC-070 DVI (F) - VGA (M)
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Код товара: 125891
Производитель: Ritmix
150₽
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- DVI (F) - VGA (M)
- Описание
- переходник для подключения VGA-мониторов к DVI-разъёму видеокарты
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 60
29 апреля 2022
Подойдет ли он для подключения новой видеокарты с HDMI с монитором с VGA?
1
0 0
0
05.ru
03.05.2022 09:50:02
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 60
29 апреля 2022
Подойдет ли он для подключения новой видеокарты с HDMI с монитором с VGA?
1
0
0