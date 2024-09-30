Кабель Wize C-HM-HM-10M HDMI
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Код товара: 125017
Производитель: Wize
1 190₽
14
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Кабель
- Тип переходника
- HDMI
- Разъёмы
- HDMI 19M, HDMI 19M
- Описание
- кабель HDMI 2.0; поддерживает частоту 60 Гц для разрешения 3840x2160
- Длина кабеля, м
- 10
- Дополнительно
- максимальное разрешение 3840 x 2160 @ 60 Гц
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