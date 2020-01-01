VCOM < VAD7817 > Переходник DVI-I - > VGA (15F)
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Код товара: 10841
Производитель: VCOM
Гарантия: 1 мес.
мало
мало
390₽
4
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- DVI (M) - VGA (F)
- Разъёмы
- DVI-I - VGA 15F
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