Разветвитель VCOM HDMI Spliitter 1=>4 3D Full-HD 1.4v, каскадируемый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 10829
Производитель: VCOM
31 декабря
31 декабря
2 390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- Разветвитель видеосигнала
- Тип переходника
- HDMI - HDMI
- Разъёмы
- HDMI - 4x HDMI (v. 1.4)
- Описание
- Идеальное решение для тех, кому необходимо подсоединить один источник цифрового видеосигнала высокого разрешения к 4 дисплеям одновременно
- Дополнительно
- каскадируемый
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
STLab < U-470 > (RTL) USB to VGA Adapter
2 580₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VGA to HDMI Converter VGA (15F)+audio - > HDMI (F) (питание miniUSB)
2 490₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Адаптер Apple MJ1M2ZM / A USB Type-C-USB 2.0 белый 0.11м
1 990₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель интерфейсный APPLE HDMI TO DVI ADAPTER-ZML
2 450₽
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
адаптер для подключения к USB Apple MJ1M2ZM/A
2 510₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Разветвитель Telecom HDMI Splitter (1in -> 2out, ver1.4) + б.п
1 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.