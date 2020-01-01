Модуль RJ-45, кат. 5e, keystone, тип 110, (IDC 90) Exalan+ < EX03-004>
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Код товара: 10793
Производитель: Exalan
мало
мало
240₽
2
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Коннектор
- Описание
- Коннектор используется в составе розеток и наборных коммутационных панелей, имеющих посадочные места для установки стандартных модулей типа keystone. Обеспечивает подключение коммутационных шнуров типа RJ45. Соответствует требованиям категории 5e (класс D). Кабель (витая пара) подключаются сбоку
- Дополнительно
- Вертикальный тип задeлки (IDC 90°)
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