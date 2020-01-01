Переходник Aopen HDMI 19F to DVI-D 25M позолоченные контакты
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Код товара: 10787
Производитель: Aopen
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
270₽
3
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- HDMI (F) - DVI (M)
- Разъёмы
- HDMI 19F; DVD-D 25M
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