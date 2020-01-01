Orient < C394> переходник HDMI F -> mini HDMI M
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Код товара: 10749
Производитель: Orient
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
180₽
2
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Тип переходника
- HDMI - miniHDMI
- Разъёмы
- HDMI F - miniHDMI M
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