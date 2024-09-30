Кабель переходник Telecom TA553
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490₽
5
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Кабель переходник
- Разъёмы
- DisplayPort "папа", HDMI 19F
- Описание
- кабель-переходник для подключения монитора или телевизора с интерфейсом HDMI к ноутбуку или видеокарте с выходом DisplayPort
- Длина кабеля, м
- 0.2
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