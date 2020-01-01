адаптер для подключения к USB Apple MJ1M2ZM/A
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 103236
Производитель: Apple
мало
мало
2 510₽
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип оборудования
- адаптер для подключения к USB
- Разъёмы
- USB Type-C (m), USB (f)
- Описание
- адаптер позволяет подключать к Мас-порту USB-C или Thunderbolt 3 (USB-C) устройства iOS и аксессуары с USB-разъемом. кабель можно использовать для синхронизации и зарядки iPhone, iPad или iPod
- Длина кабеля, м
- 0.11
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
STLab < U-470 > (RTL) USB to VGA Adapter
2 580₽
Разветвитель VCOM HDMI Spliitter 1=>4 3D Full-HD 1.4v, каскадируемый
2 390₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VGA to HDMI Converter VGA (15F)+audio - > HDMI (F) (питание miniUSB)
2 490₽
49
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель интерфейсный APPLE HDMI TO DVI ADAPTER-ZML
2 450₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Deepcool [PEC 300] PCI-Ex16M -> PCI-Ex16F
2 890₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.