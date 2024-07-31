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Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Мембранная клавиатура с полноразмерной раскладкой обеспечивает высокую точность распознавания нажатий с плавным и тихим откликом. Поставляемая в наборе оптическая светодиодная мышь с сенсором 1000 dpi гарантирует быстрое позиционирование курсора и удобство перемещения. Мышь и клавиатура выполнены в черных пластиковых корпусах с практичной поверхностью. Подключение и питание устройств существляется по кабелю с разъемом USB.
Полноразмерная клавиатура
Эта полноразмерная клавиатура со встроенной цифровой клавиатурой упрощает ввод данных, вычисления и навигацию. Изогнутая клавиша пробела и легко читаемые клавиши обеспечивают удобный и привычный набор текста.
Комфорт для любой руки
Полноразмерная двусторонняя мышь обеспечивает плавное отслеживание и изогнутую форму для поддержки ладони для легкой и комфортной навигации.
Простое подключение и воспроизведение
Просто подключите к USB-портам, и они готовы к работе. Никаких загрузок, никаких настроек, никакой суеты.
Клавиатура, устойчивая к разливам
Конструкция, защищающая от разлива, благодаря прочным клавишам и наклонным ножкам с регулируемой высотой эта клавиатура рассчитана на длительный срок службы.