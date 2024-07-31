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Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120

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Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 4873
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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2 290₽
27
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
2 490₽
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK220
2 290₽
27
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK220
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
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Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
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2 420₽
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick 300M
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9200F
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9200F
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FB2535C
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick HS-HKM100G IMPERIAL
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick HS-HKM100G IMPERIAL
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Комплект клавиатуры и мыши Genius Smart KM-8200
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Комплект клавиатуры и мыши Genius Smart KM-8200
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick S265W
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Клавиатура Acer OKR120 (ZL.KBDEE.007)
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick 300M
Комплект клавиатуры и мыши Oklick 300M
2 420₽
О товаре

Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120

Мембранная клавиатура с полноразмерной раскладкой обеспечивает высокую точность распознавания нажатий с плавным и тихим откликом. Поставляемая в наборе оптическая светодиодная мышь с сенсором 1000 dpi гарантирует быстрое позиционирование курсора и удобство перемещения. Мышь и клавиатура выполнены в черных пластиковых корпусах с практичной поверхностью. Подключение и питание устройств существляется по кабелю с разъемом USB.
  • Полноразмерная клавиатура
    • Эта полноразмерная клавиатура со встроенной цифровой клавиатурой упрощает ввод данных, вычисления и навигацию. Изогнутая клавиша пробела и легко читаемые клавиши обеспечивают удобный и привычный набор текста.
  • Комфорт для любой руки
    • Полноразмерная двусторонняя мышь обеспечивает плавное отслеживание и изогнутую форму для поддержки ладони для легкой и комфортной навигации.
  • Простое подключение и воспроизведение
    • Просто подключите к USB-портам, и они готовы к работе. Никаких загрузок, никаких настроек, никакой суеты.
  • Клавиатура, устойчивая к разливам
    • Конструкция, защищающая от разлива, благодаря прочным клавишам и наклонным ножкам с регулируемой высотой эта клавиатура рассчитана на длительный срок службы.
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип клавиатуры
    мембранная
    Подсветка клавиш
    нет
    Тип мыши
    оптическая светодиодная
    Разрешение оптического сенсора, dpi
    1000
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
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    2 звезды
    0
    1 звезда
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    А
    А
    Адам
    31 июля 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    цена
    Комментарии
    удобная вещь, без проводов для офиса самое то
    Ответить
    0 0
    А
    Адам
    31 июля 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    цена
    Комментарии
    удобная вещь, без проводов для офиса самое то
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    2 290₽
    27
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    бесплатно,

    в 6 магазинах

    бесплатно,

    в 6 магазинах

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    бесплатно,

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