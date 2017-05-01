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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330 Комплект беспроводной компьютерной периферии для подключения к ПК, моноблокам и другой совместимой технике. Для подключения используется USB-интерфейс и единый нано-ресивер. Питание каждого устройства осуществляется от обычных батареек. Клавиатура полноразмерная с двуязычной раскладкой. Все символы отображаются контрастным белым цветом, а функциональные клавиши дополнительно имеют синие обозначения. Также на клавиатуре расположены 11 «горячих» кнопок, которые обеспечивают быстрый доступ к почте, настройке громкости и некоторым другим функциям. Универсальная мышь может настраиваться под любую руку, а в корпусе манипулятора предусмотрен разъем под нано-ресивер. Полноразмерная клавиатура На полноразмерной клавиатуре есть все необходимые клавиши: от встроенной цифровой панели для облегчения ввода данных до удобно расположенных функциональных клавиш для управления мультимедиа. Открывайте браузер, запускайте или останавливайте воспроизведение и регулируйте громкость прямо с клавиатуры. Компактная мышь для удобства работы Удобная конструкция повторяет естественные контуры ладони, позволяя долго работать, не уставая. Эта компактная беспроводная мышь понравится пользователям, работающим как правой, так и левой рукой. А благодаря плавному управлению курсором мышь удобна для навигации на большинстве поверхностей. Беспроводное подключение по технологии Plug-and-play Настройка предельно проста. Достаточно вставить приемник в USB-порт — и комплект готов к работе. Свобода перемещения на 10 метров позволяет не привязываться к рабочему месту, а отсутствие проводов — поддерживать порядок на столе.