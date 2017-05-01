Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330
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Код товара: 4861
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
5 290₽
63
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О товаре
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330Комплект беспроводной компьютерной периферии для подключения к ПК, моноблокам и другой совместимой технике. Для подключения используется USB-интерфейс и единый нано-ресивер. Питание каждого устройства осуществляется от обычных батареек. Клавиатура полноразмерная с двуязычной раскладкой. Все символы отображаются контрастным белым цветом, а функциональные клавиши дополнительно имеют синие обозначения. Также на клавиатуре расположены 11 «горячих» кнопок, которые обеспечивают быстрый доступ к почте, настройке громкости и некоторым другим функциям. Универсальная мышь может настраиваться под любую руку, а в корпусе манипулятора предусмотрен разъем под нано-ресивер.
Характеристики
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- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Подсветка клавиш
- нет
- Тип мыши
- оптическая светодиодная
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
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