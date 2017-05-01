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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330

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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 4861
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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5 290₽
63
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О товаре

Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330

Комплект беспроводной компьютерной периферии для подключения к ПК, моноблокам и другой совместимой технике. Для подключения используется USB-интерфейс и единый нано-ресивер. Питание каждого устройства осуществляется от обычных батареек. Клавиатура полноразмерная с двуязычной раскладкой. Все символы отображаются контрастным белым цветом, а функциональные клавиши дополнительно имеют синие обозначения. Также на клавиатуре расположены 11 «горячих» кнопок, которые обеспечивают быстрый доступ к почте, настройке громкости и некоторым другим функциям. Универсальная мышь может настраиваться под любую руку, а в корпусе манипулятора предусмотрен разъем под нано-ресивер.
  • Полноразмерная клавиатура
    • На полноразмерной клавиатуре есть все необходимые клавиши: от встроенной цифровой панели для облегчения ввода данных до удобно расположенных функциональных клавиш для управления мультимедиа. Открывайте браузер, запускайте или останавливайте воспроизведение и регулируйте громкость прямо с клавиатуры.
  • Компактная мышь для удобства работы
    • Удобная конструкция повторяет естественные контуры ладони, позволяя долго работать, не уставая. Эта компактная беспроводная мышь понравится пользователям, работающим как правой, так и левой рукой. А благодаря плавному управлению курсором мышь удобна для навигации на большинстве поверхностей.
  • Беспроводное подключение по технологии Plug-and-play
    • Настройка предельно проста. Достаточно вставить приемник в USB-порт — и комплект готов к работе. Свобода перемещения на 10 метров позволяет не привязываться к рабочему месту, а отсутствие проводов — поддерживать порядок на столе.
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип клавиатуры
    мембранная
    Подсветка клавиш
    нет
    Тип мыши
    оптическая светодиодная
    Разрешение оптического сенсора, dpi
    1000
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    В сравнение
    В избранное
    5 290₽
    63
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    Рассрочка

    В рассрочку за 1 590 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?