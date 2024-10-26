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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270 Подключается к необходимому устройству через USB-ресивер. В основу манипулятора положен оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Пользователям гарантировано плавное управление и точное наведение курсора. Удобный захват правой и левой ладонью обеспечивает тщательно продуманная форма аксессуара. Для автономной работы необходима батарейка типа АА. Радиус действия клавиатуры+мыши беспроводной достигает 10 м. Клавиатура относится к мембранному типу, особенность которого заключается в почти бесшумном нажатии клавиш. Дополнительные кнопки в количестве 8 штук открывают доступ к мультимедийным ресурсам. Цифровой блок позволяет обрабатывать числовые данные. Полноразмерная клавиатура Удобная, полноразмерная и эффективная. Эта клавиатура с легким доступом к элементам управления мультимедиа позволяет выполнять больше задач за меньшее время благодаря восьми элементам управления мультимедиа, которые обеспечивают мгновенный доступ к музыке, мультимедиа, громкости и многому другому. Удобная компактная мышь Благодаря удобной форме, повторяющей естественный изгиб вашей руки, вы дольше сохраняете продуктивность. Эта компактная беспроводная мышь разработана таким образом, чтобы ее использование было одинаково удобным как для левшей, так и для правшей. Кроме того, плавное управление курсором позволяет легко перемещаться по большинству поверхностей. Простая беспроводная связь Забудьте о сбоях и задержках благодаря надежному беспроводному соединению 2,4 ГГц с радиусом действия 10 м. Освободите свой рабочий стол с помощью USB—приемника - такого крошечного, что он может оставаться в вашем компьютере.