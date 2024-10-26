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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270

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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 4675
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
5
2 отзыва
спросить
2 490₽
29
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О товаре

Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270

Подключается к необходимому устройству через USB-ресивер. В основу манипулятора положен оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Пользователям гарантировано плавное управление и точное наведение курсора. Удобный захват правой и левой ладонью обеспечивает тщательно продуманная форма аксессуара. Для автономной работы необходима батарейка типа АА. Радиус действия клавиатуры+мыши беспроводной достигает 10 м. Клавиатура относится к мембранному типу, особенность которого заключается в почти бесшумном нажатии клавиш. Дополнительные кнопки в количестве 8 штук открывают доступ к мультимедийным ресурсам. Цифровой блок позволяет обрабатывать числовые данные.
  • Полноразмерная клавиатура
    • Удобная, полноразмерная и эффективная. Эта клавиатура с легким доступом к элементам управления мультимедиа позволяет выполнять больше задач за меньшее время благодаря восьми элементам управления мультимедиа, которые обеспечивают мгновенный доступ к музыке, мультимедиа, громкости и многому другому.
  • Удобная компактная мышь
    • Благодаря удобной форме, повторяющей естественный изгиб вашей руки, вы дольше сохраняете продуктивность. Эта компактная беспроводная мышь разработана таким образом, чтобы ее использование было одинаково удобным как для левшей, так и для правшей. Кроме того, плавное управление курсором позволяет легко перемещаться по большинству поверхностей.
  • Простая беспроводная связь
    • Забудьте о сбоях и задержках благодаря надежному беспроводному соединению 2,4 ГГц с радиусом действия 10 м. Освободите свой рабочий стол с помощью USB—приемника - такого крошечного, что он может оставаться в вашем компьютере.
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип клавиатуры
    мембранная
    Подсветка клавиш
    нет
    Тип мыши
    оптическая светодиодная
    Разрешение оптического сенсора, dpi
    1000
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    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    А
    А
    Адам
    26 октября 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Без проводов
    Недостатки
    Нет
    Комментарии
    Работает отлично. Беру в офисы всегда!
    Ответить
    0 0
    Р
    Р
    Расул
    3 сентября 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    цена, удобство
    Недостатки
    За такую цену их особо нет
    Комментарии
    Купите батарейки потому что когда срочно надо будет, как назло сядут они
    Ответить
    0 0
    А
    Адам
    26 октября 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Без проводов
    Недостатки
    Нет
    Комментарии
    Работает отлично. Беру в офисы всегда!
    Ответить
    0
    0
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    2 490₽
    29
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    бесплатно,

    в 7 магазинах

    бесплатно,

    в 7 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

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