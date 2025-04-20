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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235 Комплект из двух устройств, ориентированных для использования с офисными и домашними ПК. Мембранная клавиатура с полноразмерной раскладкой и низкопрофильными клавишами обеспечивает высокую точность распознавания нажатий. Поставляемая в наборе оптическая светодиодная мышь с сенсором 1000 dpi гарантирует быстрое позиционирование курсора и плавность перемещения. Подключение выполняется посредством компактного USB-ресивера. В качестве элементов питания применяются батарейки типоразмера АА/ААА. Полноразмерная и беспроводная Полноразмерная клавиатура и двусторонняя мышь - полностью беспроводные. Этот дуэт обеспечивает всю необходимую функциональность в одном удобном, прочном дизайне, который прост в использовании и обеспечивает чистоту в вашем помещении. Созданная в соответствии с известными стандартами качества, модель прослужит долго. Залог успеха Все необходимые клавиши с полноразмерной раскладкой клавиатуры, цифровой клавиатурой и 15 удобными сочетаниями клавиш, упрощающими навигацию и ввод данных. Гладкие изогнутые клавиши делают набор текста удобным и легким. Беспроводная двусторонняя мышь Компактный портативный дизайн обеспечивает удобную форму как для левшей, так и для правшей. Им легко пользоваться, его можно положить в сумку и брать с собой куда угодно. Простая беспроводная связь Никаких настроек и лишних хлопот. Работает, как только вы подключаете ресивер к порту USB. Надежное беспроводное соединение позволяет забыть об отключениях с радиусом действия 10 м это дает вам необходимую свободу беспроводной связи. Полностью надежны в работе Клавиатура сконструирована таким образом, чтобы выдерживать использование на рабочем месте и аварийные ситуации. Прочная конструкция включает прочные наклонные ножки и конструкцию, устойчивую к разливу. Каждая клавиша обработана от выцветания, поэтому вы никогда не беспокоитесь о потере букв на клавишах.