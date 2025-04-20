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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235

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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 43148
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
нет отзывов
1
вопрос
2 990₽
35
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
2 490₽
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick 300M
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Комплект клавиатуры и мыши JETACCESS Panteon GS800
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Комплект клавиатуры и мыши JETACCESS Panteon GS800
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FB2535C
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FB2535C
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FG2400 Air2
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240
2 590₽
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
2 790₽
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FB2535C
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FB2535C
2 590₽
О товаре

Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235

Комплект из двух устройств, ориентированных для использования с офисными и домашними ПК. Мембранная клавиатура с полноразмерной раскладкой и низкопрофильными клавишами обеспечивает высокую точность распознавания нажатий. Поставляемая в наборе оптическая светодиодная мышь с сенсором 1000 dpi гарантирует быстрое позиционирование курсора и плавность перемещения. Подключение выполняется посредством компактного USB-ресивера. В качестве элементов питания применяются батарейки типоразмера АА/ААА.
  • Полноразмерная и беспроводная
    • Полноразмерная клавиатура и двусторонняя мышь - полностью беспроводные. Этот дуэт обеспечивает всю необходимую функциональность в одном удобном, прочном дизайне, который прост в использовании и обеспечивает чистоту в вашем помещении. Созданная в соответствии с известными стандартами качества, модель прослужит долго.
  • Залог успеха
    • Все необходимые клавиши с полноразмерной раскладкой клавиатуры, цифровой клавиатурой и 15 удобными сочетаниями клавиш, упрощающими навигацию и ввод данных. Гладкие изогнутые клавиши делают набор текста удобным и легким.
  • Беспроводная двусторонняя мышь
    • Компактный портативный дизайн обеспечивает удобную форму как для левшей, так и для правшей. Им легко пользоваться, его можно положить в сумку и брать с собой куда угодно.
  • Простая беспроводная связь
    • Никаких настроек и лишних хлопот. Работает, как только вы подключаете ресивер к порту USB. Надежное беспроводное соединение позволяет забыть об отключениях с радиусом действия 10 м это дает вам необходимую свободу беспроводной связи.
  • Полностью надежны в работе
    • Клавиатура сконструирована таким образом, чтобы выдерживать использование на рабочем месте и аварийные ситуации. Прочная конструкция включает прочные наклонные ножки и конструкцию, устойчивую к разливу. Каждая клавиша обработана от выцветания, поэтому вы никогда не беспокоитесь о потере букв на клавишах.
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип клавиатуры
    мембранная
    Подсветка клавиш
    нет
    Тип мыши
    оптическая светодиодная
    Разрешение оптического сенсора, dpi
    1000
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    Вопросы и ответы
    Г
    Гюрза
    20 апреля 2025
    Почему валберисе он стоит 2200?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    20.04.2025 20:27:24
    Здравствуйте! Мы предоставляем гарантию на товар, а также вам не нужно ждать несколько дней, если товар в наличии в вашем городе.
    Ответить
    0 0
    Г
    Гюрза
    20 апреля 2025
    Почему валберисе он стоит 2200?
    1 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
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    2 990₽
    35
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    Самовывоз

    бесплатно,

    в 8 магазинах

    бесплатно,

    в 8 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    завтра

    Нашли дешевле?