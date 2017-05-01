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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F

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Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 43064
Производитель: A4Tech
Гарантия: 10 мес.
нет отзывов
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2 420₽
29
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2 590₽
О товаре

Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F

Отличается высокой производительностью для максимального комфорта во время работы. Беспроводное подключение к компьютеру реализуется посредством радиосоединения, поэтому в наборе поставляются компактные usb-адаптеры. Комплект даст вам новые возможности управления функциями системы. Полноразмерная клавиатура удобна в работе, к тому же она оснащена специальными клавишами для управления мультимедийными интерфейсами и интернет-серфинга. Оптическая мышь эргономически правильной формы предназначена для работы правой рукой. Благодаря высокой чувствительности сенсора устройство может работать на любой поверхности, к тому же вы можете настраивать параметры разрешения.
Характеристики
Назначение
настольный компьютер
Интерфейс подключения
USB
Тип клавиатуры
мембранная
Подсветка клавиш
нет
Тип мыши
оптическая светодиодная
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
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2 420₽
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Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

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