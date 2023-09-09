Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK220
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Компактный дизайн
Портативная клавиатура примерно на 36% меньше стандартных клавиатур, но при этом имеет все стандартные клавиши,поэтому делать то, что Вы любите, так же легко, как никогда
Удобство и портативность
Компактная беспроводная мышь для обеих рук обеспечивает плавное отслеживание и прокрутку, что делает ее универсальной
Аккумулятор с длительным сроком службы
Надежный аккумулятор работает до 24 месяцев на клавиатуре, и до 12 месяцев на мышке без замены батареи (2), благодаря технологии энергосбережения
Надежное беспроводное соединение
Простота Plug and Play, отсутствие задержек и отключений на расстоянии до 10 м(1) с Logitech Advanced 2,4 ГГц, берите с собой мышь и клавиатуру, где бы Вы ни работали
Создана для длительного использования
Влагозащищенная (4) конструкция позволит Вам долгие годы идти в ногу со временем, несмотря на неудачи - это надежный партнер для работы
- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Подсветка клавиш
- нет
- Тип мыши
- оптическая светодиодная
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
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