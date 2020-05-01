Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 168203
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
Цена не указана
О товаре
Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925Совместима практически с любым компьютерным оборудованием. Подключение к ПК производится через разъем USB и оба устройства работают от одного нано-ресивера. Встроенный режим энергосбережения позволяет комплекту работать на одних батарейках до года. В наборе – стандартная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и увеличенной клавишей Enter. Низкопрофильные кнопки и подставка для рук делает эту клавиатуру комфортной в работе. Раскладка двуязычная с белыми символами для обоих языков. Яркие контрастные буквы достаточно четко видны на основном черном фоне, поэтому во время работы нет необходимости лишний раз напрягать зрение. Мышь в комплекте предназначена для работы правой рукой. На дне корпуса есть место для крепления нано-ресивера, что очень удобно при транспортировке. Комплект обеспечивает бесперебойную работу в пределах 15 метров от приемника сигнала.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Подсветка клавиш
- нет
- Тип мыши
- оптическая лазерная
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1600
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.