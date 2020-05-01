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Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925 Совместима практически с любым компьютерным оборудованием. Подключение к ПК производится через разъем USB и оба устройства работают от одного нано-ресивера. Встроенный режим энергосбережения позволяет комплекту работать на одних батарейках до года. В наборе – стандартная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и увеличенной клавишей Enter. Низкопрофильные кнопки и подставка для рук делает эту клавиатуру комфортной в работе. Раскладка двуязычная с белыми символами для обоих языков. Яркие контрастные буквы достаточно четко видны на основном черном фоне, поэтому во время работы нет необходимости лишний раз напрягать зрение. Мышь в комплекте предназначена для работы правой рукой. На дне корпуса есть место для крепления нано-ресивера, что очень удобно при транспортировке. Комплект обеспечивает бесперебойную работу в пределах 15 метров от приемника сигнала. Клавиша "LNG" для смены языка одним нажатием До 18 месяцев без замены батарей Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD Индикатор окончания заряда батареи Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью выдвижных ножек 12 дополнительных функций Активируются клавишей FN Блокировка системных клавиш Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу Windows - системные клавиши заблокируются. Чтобы разблокировать клавиши, повторите действие.Переключение клавиш W, A, S, D в игровой режимНажмите и удерживайте_ Fn, одновременно нажмите_W. Клавиши W, A, S, D переходят в режим стрелок, [↑][←] [↓] [→] соответственно