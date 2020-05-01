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Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925

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Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925
Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925
Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925
Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 168203
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
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Цена не указана
О товаре

Комплект клавиатуры и мыши Defender Berkeley C-925

Совместима практически с любым компьютерным оборудованием. Подключение к ПК производится через разъем USB и оба устройства работают от одного нано-ресивера. Встроенный режим энергосбережения позволяет комплекту работать на одних батарейках до года. В наборе  – стандартная полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и увеличенной клавишей Enter. Низкопрофильные кнопки и подставка для рук делает эту клавиатуру комфортной в работе. Раскладка двуязычная с белыми символами для обоих языков. Яркие контрастные буквы достаточно четко видны на основном черном фоне, поэтому во время работы нет необходимости лишний раз напрягать зрение. Мышь в комплекте предназначена для работы правой рукой. На дне корпуса есть место для крепления нано-ресивера, что очень удобно при транспортировке. Комплект обеспечивает бесперебойную работу в пределах 15 метров от приемника сигнала.
  • Клавиша "LNG" для смены языка одним нажатием
  • До 18 месяцев без замены батарей
  • Специальные игровые функции: блокировка системных клавиш Windows и переключение стрелок курсора на кнопки WASD
  • Индикатор окончания заряда батареи
  • Угол наклона клавиатуры регулируется с помощью выдвижных ножек
  • 12 дополнительных функций
    • Активируются клавишей FN
  • Блокировка системных клавиш
    • Нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу Windows - системные клавиши заблокируются. Чтобы разблокировать клавиши, повторите действие.Переключение клавиш W, A, S, D в игровой режимНажмите и удерживайте_ Fn, одновременно нажмите_W. Клавиши W, A, S, D переходят в режим стрелок, [↑][←] [↓] [→] соответственно
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип клавиатуры
    мембранная
    Подсветка клавиш
    нет
    Тип мыши
    оптическая лазерная
    Разрешение оптического сенсора, dpi
    1600
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    Цена не указана