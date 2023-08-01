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Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118

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Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 156283
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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1 890₽
22
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Комплект клавиатуры и мыши Oklick HS-HKM100G IMPERIAL
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О товаре

Комплект клавиатуры и мыши Defender MKP-118

Игровой набор сыграет вам на руку не только во время самого насыщенного и ответственного сражения, но и станет настоящим украшением рабочего стола благодаря броскому запоминающемуся дизайну. В данном комплекте вы найдете мембранную клавиатуру со 104 клавишами и цифровым блоком, способствующим быстрой и эффективной обработке числовых данных. Проводная мышь с 6 кнопками оснащена оптическим светодиодным сенсором, чувствительным к любым движениям пользователя. Для ее подключения к ПК или ноутбуку используется кабель с тканевой оплеткой, уберегающей от образования заломов и повреждений. Комплект содержит наушники с охватывающими амбушюрами, которые блокируют малейшие посторонних звуки, позволяя с комфортом насладиться всеми спецэффектами очередной баталии. Спрятанный в корпусе микрофон позволит вам проводить стримы или же общаться с друзьями. На небольшой коврик с износоустойчивым тканевым покрытием нанесен броский рисунок в виде черепа, который не оставит равнодушным истинных почитателей оригинальных аксессуаров.
  • 4 режима разрешения мыши 800/1800/2400/3200 dpi
  • Редактор макросов
  • Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие
  • Эмуляция клавиш клавиатуры
  • 5 программируемых кнопок
  • Высокоточный сенсор
  • Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace
  • Оптимальная толщина ковра - 3 мм
  • Наушники закрытого типа
  • Регулятор громкости звука
  • Стабильная работа на высоких скоростях
    • Сенсор фиксирует скоростное, до 1 м/с, перемещение мыши по любой поверхности. Он делает 3600 снимков поверхности в секунду (3600 FPS), что дает возможность перемещать мышь с ускорением до 8 G (78 м/сек2)
  • Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой
    • Увеличенная ширина и специальный рисунок протектора облегчают управление мышью. Расположение колеса оптимально для мгновенного переноса указательного пальца на колесо во время игры
  • Нескользящая каучуковая основа
    • Надежно фиксируется на любой поверхности
  • Встроенный микрофон
    • Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука
  • Программное обеспечение Defender Game Center
    • Работает только с операционной системой Windows
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер
    Интерфейс подключения
    USB
    Тип клавиатуры
    мембранная
    Подсветка клавиш
    нет
    Тип мыши
    оптическая светодиодная
    Разрешение оптического сенсора, dpi
    3200
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    1 отзыв
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    Арслан
    1 августа 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Долго прослужила клава
    Недостатки
    Нет их
    Комментарии
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